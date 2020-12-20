Украинские гимнастки расплакались во время нашего гимна после победы на ЧЕ. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 14:32, 20.12.2020 Обновлено: 15:54, 20.12.2020

Украинки не смогли сдержать слез во время церемонии награждения на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который прошел в Турции.

Наши соотечественницы поднялись на высшую ступень пьедестала, впервые в истории завоевав "золото" в командном первенстве.

Анастасия Мотак, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Диана Варинская и Елизавета Губарева продемонстрировали невероятное мастерство и волю к победе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться торжественным моментом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские гимнастки набрали 154,663 и всего лишь на 0,167 тысячных балла опередили спортсменок из Румынии.

Ранее Диана Варинская, после успеха на Кубке мира в Германии, привлекла внимание фанатов со всего мира, поразив своей красотой.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Украинские гимнастки расплакались во время нашего гимна после победы на ЧЕ. Видео

На Харьковщине погиб 11-летний ребенок: катался на санках и ударился головой

Киевляне "забили" на карантин во время открытия главной елки. Видео

В ПЦУ заявили, что среди молодежи стало меньше верующих, их надо привлекать к церкви

В электронной почте российского пропагандиста обнаружили фейки против Порошенко