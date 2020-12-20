Украинские гимнастки расплакались во время нашего гимна после победы на ЧЕ. Видео

Украинки не смогли сдержать слез во время церемонии награждения на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который прошел в Турции.

Наши соотечественницы поднялись на высшую ступень пьедестала, впервые в истории завоевав "золото" в командном первенстве.

Анастасия Мотак, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Диана Варинская и Елизавета Губарева продемонстрировали невероятное мастерство и волю к победе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться торжественным моментом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские гимнастки набрали 154,663 и всего лишь на 0,167 тысячных балла опередили спортсменок из Румынии.

Ранее Диана Варинская, после успеха на Кубке мира в Германии, привлекла внимание фанатов со всего мира, поразив своей красотой.