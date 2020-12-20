Украина победила на Евро-2020: появилось видео исторического награждения нашей сборной по спортивной гимнастике
Украинки не смогли сдержать слез во время церемонии награждения на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который прошел в Турции.
Наши соотечественницы поднялись на высшую ступень пьедестала, впервые в истории завоевав "золото" в командном первенстве.
Анастасия Мотак, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Диана Варинская и Елизавета Губарева продемонстрировали невероятное мастерство и волю к победе.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться торжественным моментом.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские гимнастки набрали 154,663 и всего лишь на 0,167 тысячных балла опередили спортсменок из Румынии.
Ранее Диана Варинская, после успеха на Кубке мира в Германии, привлекла внимание фанатов со всего мира, поразив своей красотой.