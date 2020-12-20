Украина победила на Евро-2020: появилось видео исторического награждения нашей сборной по спортивной гимнастике

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,4 т.
Сборная Украины по спортивной гимнастике

Украинки не смогли сдержать слез во время церемонии награждения на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который прошел в Турции.

Наши соотечественницы поднялись на высшую ступень пьедестала, впервые в истории завоевав "золото" в командном первенстве.

Анастасия Мотак, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Диана Варинская и Елизавета Губарева продемонстрировали невероятное мастерство и волю к победе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться торжественным моментом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские гимнастки набрали 154,663 и всего лишь на 0,167 тысячных балла опередили спортсменок из Румынии.

Ранее Диана Варинская, после успеха на Кубке мира в Германии, привлекла внимание фанатов со всего мира, поразив своей красотой.

спортивная гимнастика