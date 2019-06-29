Гимн Украины на Европейских играх произвел фурор на стадионе в Минске

Самым ярким событием 7-го соревновательного дня на II Европейских играх стал финал в командных выступлениях легкоатлетов.
Сборная Украины взяла "золото", а гимн нашей страны произвел настоящий фурор на стадионе "Динамо" в Минске.
Все 18 легкоатлетов, принимавшими участие в сражении и стоявшие на первой строчке пьедестала почета, вызвали овации трибун.
Отметим, что телеканал "Интер", который является официальным телетранслятором Игр в нашей стране, отказался показывать церемонию награждения.
Напомним, что в индивидуальных соревнованиях легкоатлетов на Европейских играх Украина взяла два "золота", "серебро" и две "бронзы".
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.