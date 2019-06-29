Гимн Украины на Европейских играх произвел фурор на стадионе в Минске

Самым ярким событием 7-го соревновательного дня на II Европейских играх стал финал в командных выступлениях легкоатлетов.

Сборная Украины взяла "золото", а гимн нашей страны произвел настоящий фурор на стадионе "Динамо" в Минске.

Все 18 легкоатлетов, принимавшими участие в сражении и стоявшие на первой строчке пьедестала почета, вызвали овации трибун.

Отметим, что телеканал "Интер", который является официальным телетранслятором Игр в нашей стране, отказался показывать церемонию награждения.

Напомним, что в индивидуальных соревнованиях легкоатлетов на Европейских играх Украина взяла два "золота", "серебро" и две "бронзы".

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