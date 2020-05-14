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14 мая • обновлено в 16:47
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"Гений единоборств": МакГрегор обратился к семье Нурмагомедовых

7.1т
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор выразил поддержку семье своего извечного соперника Хабиба Нурмагомедова, чей отец, Абдулманап, находится в коме в реанимации.

"Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек воспитал больше чемпионов из разных видов борьбы, чем вы можете себе представить. Настоящий гений смешанных единоборств. Я был очень расстроен, услышав об этих новостях. Молюсь за семью Нурмагомедовых", – написал МакГрегор у себя в Twitter.

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы

Спорт-Экспресс

Напомним, что 25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Тест на коронавирус, который ему сделали, показал отрицательный результат. 57-летний Абдулманап является тренером по самбо и смешанным единоборствам. За свою карьеру он воспитал 20 чемпионов мира по боевому самбо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов находится в крайне тяжелом состоянии в одном из военных клинических госпиталей.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
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