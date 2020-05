"Гений единоборств": МакГрегор обратился к семье Нурмагомедовых

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор выразил поддержку семье своего извечного соперника Хабиба Нурмагомедова, чей отец, Абдулманап, находится в коме в реанимации.

"Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек воспитал больше чемпионов из разных видов борьбы, чем вы можете себе представить. Настоящий гений смешанных единоборств. Я был очень расстроен, услышав об этих новостях. Молюсь за семью Нурмагомедовых", – написал МакГрегор у себя в Twitter.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN