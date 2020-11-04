Где смотреть Украина – Россия: расписание трансляций отбора Евро-2022 по гандболу

Сборная Украины по гандболу в четверг, 5 ноября, стартует в отборочном турнире на чемпионат Европы-2022, который будет проходить с ноября 2020 года по май 2021 года.

На площадке в Минске подопечные Николая Степанца проведут спаренные игры с Россией. Начало матчей: 5 ноября в 17:00, а 7 ноября в 14:00. Время киевское.

В прямом эфире игры покажут украинские телеканалы Xsport и Sport1. Кроме того, телетрансляции запланированы на "Матч! Игра" и "Беларусь 5".

Кроме России нашим соотечественникам в группе 3 будут противостоять сборные Чехии и Фарерских островов.

Чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января, необходимо занять одно из первых двух мест в группе, либо оказаться одной из лучших четырех команд среди занявших третьи места.

Как сообщал OBOZREVATEL, гандболистка сборной Украины Ирина Стельмах, последней командой которой был белорусский "Гомель", перешла в российскую "Астраханочку".