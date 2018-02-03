Где смотреть Украина – Португалия: расписание трансляций матча Евро-2018 по футзалу

Сборная Украины по футзалу в воскресенье, 4 февраля, сыграет заключительный матч группового раунда чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Словении. В борьбе за первое место в группе подопечные Александра Косенко встретятся с Португалией.

Поддержать своих соотечественников украинские любители футзала смогут благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1". Начало поединка – в 19:00. Кроме того, поединок украинцев и португальцев можно будет увидеть в эфире российского "Матч! Игра".

Напомним, что после победы над Румынией, наша команда оформила досрочный вход в 1/4 финала, где встретится с одной из команд группы D (Испания, Азербайджан и Франция).

Как сообщал "Обозреватель",сборная России опозорилась на старте Евро-2018 по футзалу.