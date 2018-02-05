УкрEngРус
ЭкономикаШоу

Где смотреть Украина – Испания: расписание трансляций 1/4 финала Евро-2018 по футзалу

1.6тЧитать новость на украинском

Сборная Украины по футзалу во вторник, 6 февраля, проведет четвертьфинальный поединок чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Любляне. Соперником команды Александра Косенко на первой стадии плей-офф станет главный претендент на победу в турнире команда Испании.

Поддержать желто-синюю команду украинские болельщики смогут благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, битву Украины и Португалии можно будет увидеть в эфире российского "Матч! Игра".

Новости
Супертрюк: в Литве забили самый нереальный гол в истории футзала

Напомним, наша сборная на групповом этапе добыла яркую победу над Румынией (3:2) и в эмоциональном матче уступила Португалии (3:5).

Как сообщал "Обозреватель", болельщики сборной России жестко раскритиковали свою команду за игру на чемпионате Европы по футзалу.

Читайте все новости по теме "чемпионат Европы по футзалу" на Обозревателе.

Тема
чемпионат Европы по футзалу
Место
СловенияЛюбляна
Объект
сборная Украины по футзалу
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости