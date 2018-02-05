Где смотреть Украина – Испания: расписание трансляций 1/4 финала Евро-2018 по футзалу

Сборная Украины по футзалу во вторник, 6 февраля, проведет четвертьфинальный поединок чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Любляне. Соперником команды Александра Косенко на первой стадии плей-офф станет главный претендент на победу в турнире команда Испании.

Поддержать желто-синюю команду украинские болельщики смогут благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, битву Украины и Португалии можно будет увидеть в эфире российского "Матч! Игра".

Напомним, наша сборная на групповом этапе добыла яркую победу над Румынией (3:2) и в эмоциональном матче уступила Португалии (3:5).

Как сообщал "Обозреватель", болельщики сборной России жестко раскритиковали свою команду за игру на чемпионате Европы по футзалу.