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4 мая • обновлено в 22:51
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Где смотреть онлайн Серроне – Петтис 2: расписание трансляций UFC 249

1.1т
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Американцы Дональд Серроне и Энтони Петтис сойдутся в матче-реванше главного боя предварительного карда шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 249.

КОГДА СЕРРОНЕ – ПЕТТИС 2: ДАТА БОЯ И ГДЕ ПРОХОДИТ

Поединок состоится на арене VyStar Veterans Memorial Arena в американском Джексонвилле (штат Флорида) в субботу, 9 мая. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Серроне – Петтис 2.

Петтис – Серроне

Петтис – Серроне

ГДЕ СМОТРЕТЬ СЕРРОНЕ – ПЕТТИС 2

Матч-реванш американцев можно будет увидеть в эфире украинского телеканала Setanta Sports. Ориентировочное начало – в 4:30 утра воскресенья, 10 мая, по киевскому и московскому времени.

В России трансляцию из Джексонвилла организовывает РЕН ТВ.

Также зрители смогут насладиться вечером единоборств благодаря официальному каналу UFC – UFC TV.

Отметим, что Петтис и Сэрроне встречались в январе 2013 года. Тогда победу одержал Петтис в середине первого раунда отправив соперника на канвас ударом по корпусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец UFC Александр Олейник использовал фейк Путина о половцах и печенегах, объявив войну коронавирусу.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
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