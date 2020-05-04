Где смотреть онлайн Серроне – Петтис 2: расписание трансляций UFC 249

Американцы Дональд Серроне и Энтони Петтис сойдутся в матче-реванше главного боя предварительного карда шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 249.
КОГДА СЕРРОНЕ – ПЕТТИС 2: ДАТА БОЯ И ГДЕ ПРОХОДИТ
Поединок состоится на арене VyStar Veterans Memorial Arena в американском Джексонвилле (штат Флорида) в субботу, 9 мая. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Серроне – Петтис 2.
Петтис – Серроне
ГДЕ СМОТРЕТЬ СЕРРОНЕ – ПЕТТИС 2
Матч-реванш американцев можно будет увидеть в эфире украинского телеканала Setanta Sports. Ориентировочное начало – в 4:30 утра воскресенья, 10 мая, по киевскому и московскому времени.
В России трансляцию из Джексонвилла организовывает РЕН ТВ.
Также зрители смогут насладиться вечером единоборств благодаря официальному каналу UFC – UFC TV.
Отметим, что Петтис и Сэрроне встречались в январе 2013 года. Тогда победу одержал Петтис в середине первого раунда отправив соперника на канвас ударом по корпусу.
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