Американские бойцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся в главном бою долгожданного вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 249.

КОГДА ФЕРГЮСОН – ГЭТЖИ: ДАТА БОЯ И ГДЕ ПРОХОДИТ

Поединок, в котором будет разыгран титул временного чемпиона организации в легком весе, состоится 9 мая в американском Джексонвилле (штат Флорида).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Фергюсон – Гэтжи.

Фергюсон – Гэтжи UFC

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЕРГЮСОН – ГЭТЖИ: ПО КАКОМУ КАНАЛУ БОЙ

Поединок на украинском телевидении можно будет увидеть в прямой трансляции на канале Setanta Sports. Ориентировочное время начала – в 6:00 утра воскресенья, 10 мая, по киевскому и московскому времени.

В России главный бой UFC 249 будет показан в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

Кроме того, все почитатели UFC смогут следить за бойцовским вечером на официальном канале промоушина UFС TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец UFC Александр Волков заявил о "самоизоляции или смерти", использовав фейк Путина о половцах и печенегах.