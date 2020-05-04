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4 мая • обновлено в 22:51
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Где смотреть онлайн Фергюсон – Гэтжи: расписание трансляций UFC 249

  • На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе

  • Изначально против Фергюсона должен был выйти россиянин Хабиб Нурмагомедов, но тот отказался от боя из-за карантина

  • Основной кард UFC 249 начнется в 5:00 утра воскресенья, 10 мая, по киевскому времени

1.5т
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Американские бойцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся в главном бою долгожданного вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 249.

КОГДА ФЕРГЮСОН – ГЭТЖИ: ДАТА БОЯ И ГДЕ ПРОХОДИТ

Поединок, в котором будет разыгран титул временного чемпиона организации в легком весе, состоится 9 мая в американском Джексонвилле (штат Флорида).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Фергюсон – Гэтжи.

Фергюсон – Гэтжи

Фергюсон – Гэтжи

UFC

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЕРГЮСОН – ГЭТЖИ: ПО КАКОМУ КАНАЛУ БОЙ

Поединок на украинском телевидении можно будет увидеть в прямой трансляции на канале Setanta Sports. Ориентировочное время начала – в 6:00 утра воскресенья, 10 мая, по киевскому и московскому времени.

В России главный бой UFC 249 будет показан в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

Кроме того, все почитатели UFC смогут следить за бойцовским вечером на официальном канале промоушина UFС TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец UFC Александр Волков заявил о "самоизоляции или смерти", использовав фейк Путина о половцах и печенегах.

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Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
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