Где смотреть Хабиб – Гэтжи: расписание трансляций боя UFC 254

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в главном бою турнира UFC 245 в субботу, 24 октября, сразится с временным чемпионом Джастином Гэтжи.

Основной кард на Бойцовском острове в Абу-Даби стартует в 21.00 по киевскому времени. Хабиб и Гэтжи появятся в октагоне где-то в 23:00.

Бой Хабиб – Гэтжи в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

В России показ турнира будет осуществляться на канале UFC ТВ, входящего в видеосервис More.tv, мультимедийную платформу Wink и доступного для подписчиков Ростелеком и Триколор.

Шоу UFC также можно увидеть онлайн с помощью платной подписки UFC Fight Pass.

Ранее Хабиба Нурмагомедова перед боем с Гэтжи поддержал Криштиану Роналду. Букмекеры уже назвали победителя противостояния Хабиб – Гэтжи.