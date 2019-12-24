Где смотреть бой Емельяненко - Джексон: расписание трансляций Bellator 236

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко в центральном поединке турнира Bellator 236 с сразится с американцем Куинтом Джексоном.
Встреча начнется в Японии в 12 дня 29 декабря. Прямая трансляции на Paramount и на DAZN (для США) начнется 28 числа в 7 вечера по тихоокеанскому времени.
Кроме того, бой Емельяненко - Джексон запланирован в сетке вещания российских телеканалов "Матч ТВ", "Матч! Планета" и "Матч! Боец". Начало прямого эфира в 05:00 утра воскресенья, 29 декабря. Время указано киевское.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 января Федор Емельяненко проиграл финальный бой Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния). Поединок продлился всего 35 секунд.
35-летний Бейдер отправил 42-летнего Емельяненко в нокаут первым же ударом и стал чемпионом в тяжелом весе.
После поединка известный экс-боец ММА Олег Тактаров заявил, что на поражение Федора повлияло присутствие Эдгара Запашного в его команде.
Бейдер в интервью рассказал, как нокаутировал Емельяненко, заявив, что долго тренировал этот удар.
Позже стали известны последствия нокаута для Емельяненко: боец не смог прийти на пресс-конференцию.
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