Где смотреть бой Емельяненко - Джексон: расписание трансляций Bellator 236

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко в центральном поединке турнира Bellator 236 с сразится с американцем Куинтом Джексоном.

Встреча начнется в Японии в 12 дня 29 декабря. Прямая трансляции на Paramount и на DAZN (для США) начнется 28 числа в 7 вечера по тихоокеанскому времени.

Кроме того, бой Емельяненко - Джексон запланирован в сетке вещания российских телеканалов "Матч ТВ", "Матч! Планета" и "Матч! Боец". Начало прямого эфира в 05:00 утра воскресенья, 29 декабря. Время указано киевское.

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