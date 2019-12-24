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25 декабря • обновлено в 00:01
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Где смотреть бой Емельяненко - Джексон: расписание трансляций Bellator 236

Где смотреть бой Емельяненко - Джексон: расписание трансляций Bellator 236
Поединок пройдет на "Сайтама Супер Арена"
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко в центральном поединке турнира Bellator 236 с сразится с американцем Куинтом Джексоном.

Встреча начнется в Японии в 12 дня 29 декабря. Прямая трансляции на Paramount и на DAZN (для США) начнется 28 числа в 7 вечера по тихоокеанскому времени.

Кроме того, бой Емельяненко - Джексон запланирован в сетке вещания российских телеканалов "Матч ТВ", "Матч! Планета" и "Матч! Боец". Начало прямого эфира в 05:00 утра воскресенья, 29 декабря. Время указано киевское.

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Автор
Максим Богданов
Темы
MMA Bellator
Персона
Федор Емельяненко
Место
Япония
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