"Гарантии нет": украинская велогонщица рассказала о смене гражданства после скандала

Чемпионка Европейских игр-2019 Анна Соловей, которая оказалась в эпицентре большого скандала в велоспорте, высказалась о возможной смене гражданства.

В интервью изданию Glavkom 27-летняя украинская велогонщица заявила, что не променяет выступления за украинскую сборную ни на какие другие.

Анна Соловей - чемпионка Европейских игр-2019 НОК Украины

"А почему я должна уезжать из своей страны? Да, у нас нелегко. Но кто будет что-то менять? Я родилась здесь, здесь живут мои родители. Я люблю свою страну. У нас много талантливых людей - ученых, врачей, спортсменов. Почему я должна уезжать? Потому что один президент позволяет себе нагло, по-хамски общаться? Да, гарантии, что у меня получится все, о чем я мечтаю, нет. Но почему бы не попробовать? Мне помогают, у меня есть поддержка. Я не имею права уйти", - сказала Анна Соловей.

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Напомним, в украинском велоспорте уже несколько дней не утихают страсти. Президент федерации этого вида спорта Александр Башенко отличился грубыми высказываниями в адрес чемпионки Европейских игр Анны Соловей, угрожая "сделать все, чтобы исключить ее из сборной". Спортивная общественность стала на сторону атлетки, требуя сместить главу федерации с поста за хамское поведение.

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