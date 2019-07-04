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"Гарантии нет": украинская велогонщица рассказала о смене гражданства после скандала

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Чемпионка Европейских игр-2019 Анна Соловей, которая оказалась в эпицентре большого скандала в велоспорте, высказалась о возможной смене гражданства.

В интервью изданию Glavkom 27-летняя украинская велогонщица заявила, что не променяет выступления за украинскую сборную ни на какие другие.

Анна Соловей - чемпионка Европейских игр-2019

Анна Соловей - чемпионка Европейских игр-2019

НОК Украины

"А почему я должна уезжать из своей страны? Да, у нас нелегко. Но кто будет что-то менять? Я родилась здесь, здесь живут мои родители. Я люблю свою страну. У нас много талантливых людей - ученых, врачей, спортсменов. Почему я должна уезжать? Потому что один президент позволяет себе нагло, по-хамски общаться? Да, гарантии, что у меня получится все, о чем я мечтаю, нет. Но почему бы не попробовать? Мне помогают, у меня есть поддержка. Я не имею права уйти", - сказала Анна Соловей.

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Большой велоспорт возвращается в Киев

Напомним, в украинском велоспорте уже несколько дней не утихают страсти. Президент федерации этого вида спорта Александр Башенко отличился грубыми высказываниями в адрес чемпионки Европейских игр Анны Соловей, угрожая "сделать все, чтобы исключить ее из сборной". Спортивная общественность стала на сторону атлетки, требуя сместить главу федерации с поста за хамское поведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, как велоспорт помогает сохранить молодость.

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велоспорт
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Валевич Борис
Валевич Борис
ЕЕ Золото - гарантирует этим мразям чиновникам теплые кресла и огромные премии которые они сами себе выписывают - так нет этим скотам еще надо показать всей стране кто здесь здесь главный. Уволить этого скота Башенко что бы этой сволочью больше не воняло!!!!
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Тебе уродина люди на ногу наступили, что ты нацистка пошла их убивать на Донбасс?
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Нелегко?! Это может людям которых ты и твои нацисты предки сжигали на Донбассе, и в населенных пунктах занятыми вами тварями было не легко?
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