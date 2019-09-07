"Гантели жрал?" Хабиб поразил поступком перед боем с Порье

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что сын набрал 8 кг за сутки перед боем с Дастином Порье.

"Хабиб не будет тяжёлым. Он набрал 8 кг", — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Этот факт поразил поклонников дагестанского бойца.

Ещё в начале этой недели Хабиб весил 76 килограммов. Упорные тренировки и специальные процедуры позволили сбросить лишние килограммы, но на взвешивании бойцу пришлось снять одежду, чтобы попасть в лимит веса в 70,3 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (27-0) против временного обладателя титула Дастина Порье (25-5, 1 NC) пройдет 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

Накануне было опубликовано точное время начала этого поединка.

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