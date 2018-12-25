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Футболист сборной России подрался с бойцом UFC: опубликовано видео

1.9тЧитать материал на украинском

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба, который стал главной звездой сборной России на ЧМ-2018, поучаствовал в тренировке и спарринге с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Оппонентом Дзюбы стал Александр Волков, который выступает в тяжелом весе. Встреча футболиста и бойца смешанных единоборств состоялась еще в ноябре, однако на YouTube-канале UFC Russia видеорепортаж о ней был опубликован только 25 декабря.

Артем Дзюба и Александр Волков

Артем Дзюба и Александр Волков

кадр из видео

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Дзюба признался, что впервые вышел в ринг в настоящей бойцовской амуниции. При этом форвард "Зенита" вкладывался в удары и по решению зрителей был признан победителем спарринга.

Вашему вниманию видео с тренировки спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Колби Ковигтон выступил с резкой критикой в адрес руководства UFC из-за россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персона
Артем Дзюба
Теги
ФК Зенитсборная России по футболу
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