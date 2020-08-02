Фото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакцию фанатов

Знаменитая российская легкоатлетка Елена Исинбаева разместила свои фото с отдыха, вызвав бурную реакцию фанатов.

Исинбаева сфотографировалась у горной реки в слитном купальнике. "Купание в горной речке омолаживает. Течение сильное, поток сбивает с ног. Температура реки по ощущению четыре градуса, но это не точно (сравниваю с прорубью)", – написала спортсменка под постом.

"Желаю вам как следует омолодиться!" – отметил в комментариях пользователь с ником andreykozhaev. Некоторые фанаты при этом высоко оценили физическую форму бывшей спортсменки. "Гаджиевна — красотка, прекрасно выглядите!", "Очень красивая", – написали они.

Елена Исинбаева на квадроцикле Instagram Елены Исинбаевой

Елена Исинбаева в горной реке Instagram Елены Исинбаевой

Елена Исинбаева Instagram Елены Исинбаевой

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей странице в Instagram раскритиковала блогеров и нарвалась на серьезную ответную критику.