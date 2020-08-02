Фото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакцию фанатов

Максим Иншаков Другие виды спорта 18:16, 2.08.2020 Обновлено: 19:05, 2.08.2020

Знаменитая российская легкоатлетка Елена Исинбаева разместила свои фото с отдыха, вызвав бурную реакцию фанатов.

Исинбаева сфотографировалась у горной реки в слитном купальнике. "Купание в горной речке омолаживает. Течение сильное, поток сбивает с ног. Температура реки по ощущению четыре градуса, но это не точно (сравниваю с прорубью)", – написала спортсменка под постом.

"Желаю вам как следует омолодиться!" – отметил в комментариях пользователь с ником andreykozhaev. Некоторые фанаты при этом высоко оценили физическую форму бывшей спортсменки. "Гаджиевна — красотка, прекрасно выглядите!", "Очень красивая", – написали они.

Елена Исинбаева на квадроцикле
Instagram Елены Исинбаевой
Елена Исинбаева в горной реке
Instagram Елены Исинбаевой
Елена Исинбаева
Instagram Елены Исинбаевой

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей странице в Instagram раскритиковала блогеров и нарвалась на серьезную ответную критику.

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