Footboss – новая RPG игра от Parimatch

Parimatch порадовал болельщиков новой уникальной RPG игрой Footboss, которая стала частью кампании Заруба. Она появилась не так давно, но, уже можно сказать, что получилась очень “залипательной”. К тому же она не требует дополнительной регистрации, достаточно зайти в свой профиль на сайте или в приложении и начать играть, причем, делать это можно абсолютно бесплатно. Создатели позаботились и о том, чтобы игра не сильно отвлекала, так как персонажам Footboss необходимо время, чтобы зарядиться.

Ничего подобного ранее ни один букмекер в мире своим игрокам еще не предлагал. Новую игрушку уже оценили тысячи фанатов и их количество растет с каждым днем. За призы идет настоящая заруба и становится все жарче. Игроки сражаются с боссами, проходят квесты, в частности, делают ставки, благодаря чему соревнуются в рейтинге.

Суть игры довольно проста и понятна. Необходимо прокачивать футболистов-гладиаторов, которые пробивают пенальти, как это бывает в футбольных симуляторах, вот только в воротах тут стоят огромные голкиперы и каждый со своими особенностями. Нужно победить великанов в этих дуэлях и освободить стадионы, которые они захватили воспользовавшись карантинной паузой.

Герои игры, кстати, каждый со своей суперсилой, со временем зарабатывают опыт, а также совершенствуют экипировку. Также открывается доступ к новым персонажам. Самым желанным из них является Терминальдо, с ним можно получить больше всего призов.

На первый взгляд все выглядит просто, но чем выше уровень боссов, там лучше надо знать как их способности, так и своих игроков, чтобы знать, когда активировать суперспособность или выпить зелье.

Игрокам постоянно предлагают все новые задания, которые обновляются каждый день. Например, забить определенным игроком пять пенальти, или сделать спортивный прогноз. За все это начисляется опыт, который формируют рейтинг игроков. А, самое приятное, участники получают возможность выиграть и вполне реальные призы: Samsung Galaxy Note 10, iPhone 11 Pro Max, MacBook Air 13", Sony PS4 Slim, iPad Air 10.5''. Выполняй в конце месяца задания Parimatch и получай 5-кратный шанс получить ценные призы!