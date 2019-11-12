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12 ноября • обновлено в 11:58
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Флаг "ДНР": Япония угодила в скандал из-за Кубка мира по каратэ

1.1т
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В средствах массовой информации "ДНР" появилась информация о том, что "национальная сборная" непризнанной самопровозглашенной республики приняла участие в соревнованиях по каратэ в Японии.

Флаг "ДНР": Япония угодила в скандал из-за Кубка мира по каратэ

IX Кубок мира по каратэ KWF проходил в Токио 9–10 ноября. "Сборная ДНР" завоевала "полный набор медалей", в том числе 10 золотых, бодро отрапортовали новостные сайты террористического образования со ссылкой на пресс-службу "министерства молодежи, спорта и туризма республики".

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Сообщается, что соревнования объединили спортсменов из 32 стран, а команда "ДНР" якобы была представлена как полноценный член Всемирной федерации каратэномичи.

На фотографии, которая также появилась на одном сепаратистских ресурсов, трое спортсменов "ДНР" заняли сразу весь пьедестал почета, благодаря чему можно сделать выводы об уровне соревнований.

Тем не менее, уже то, что спортсменам удалось выступить под флагом пресловутой "республики" на международном турнире, скорее всего, вызовет большой дипломатический скандал, ведь из этого следует, что Япония (либо японская ассоциация каратэ) признает легитимным существование террористической группировки в Украине.

Флаг "ДНР": Япония угодила в скандал из-за Кубка мира по каратэ

OBOZREVATEL обратился за комментарием к пресс-атташе Украинской федерации каратэ Игорю Левенштейну.

"Всемирная федерация каратэномичи (KWF), которая проводила турнир, никак не связана с традиционным каратэ. Это узкое ответвление, по сути, представляет отдельный вид спорта, не слишком популярный в мире. У него нет шансов даже в ближайшей перспективе быть включенным в олимпийскую программу. Однако сам факт участия некой "команды ДНР" в международных соревнованиях неприятно удивляет и требует реакции, как минимум со стороны наших дипломатов", – отметил Игорь Левенштейн.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный клуб почтил память 16-летнего вратаря, расстрелянного в "ДНР" за флаг Украины.

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Тема
каратэ
Место
Япония
Тег
ДНР
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Перов Василий
Перов Василий
Да всем насссрать.. Кроме кастрюлегловых свидомитов.... Запомните этот флаг - скоро он будет развеваться над пом ойкой К уевом- куда мусор будут из Москвы свозить.
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