Фитнес-центр в Польше придумал хитрый способ избежать закрытия из-за COVID-19

Максим Иншаков Другие виды спорта 20:18, 20.10.2020 Обновлено: 20:29, 20.10.2020

Фитнес-центр в Польше объявил себя "церковью здорового тела", чтобы избежать закрытия из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19.

Владельцы спортзала опасаясь, что ближайший локдаун их обанкротит, объявили свой фитнес-центр в Кракове церковью.

"Поскольку занятия фитнесом запрещены, с сегодняшнего дня мы проводим религиозные собрания для членов Церкви здорового тела", – говорится в сообщении клуба в Facebook.

Тренеров в свою очередь переквалифицировали в "совет старейшин".

Спортзал в Кракове стал церковью
Facebook Atlantic Sports Fitness Siłownia Squash Klub

Как сообщал OBOZREVATEL, прославленный украинский борец греко-римского стиля и депутат "Слуги народа" Жан Беленюк, заболевший коронавирусом, рассказал, как не заразится COVID-19 в тренажерном зале

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