Фитнес-центр в Польше придумал хитрый способ избежать закрытия из-за COVID-19

Фитнес-центр в Польше объявил себя "церковью здорового тела", чтобы избежать закрытия из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19.

Владельцы спортзала опасаясь, что ближайший локдаун их обанкротит, объявили свой фитнес-центр в Кракове церковью.

"Поскольку занятия фитнесом запрещены, с сегодняшнего дня мы проводим религиозные собрания для членов Церкви здорового тела", – говорится в сообщении клуба в Facebook.

Тренеров в свою очередь переквалифицировали в "совет старейшин".

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