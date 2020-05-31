Звездный фитнес-тренер назвала легкий способ получить подтянутое тело на самоизоляции

Звездный фитнес-тренер Свава Сигбертдоттир, тренирующая голливудских знаменитостей, раскрыла легкий способ получить подтянутое тело, несмотря на самоизоляцию и временное закрытие фитнес-центров.

Свава Сигбертдоттир The Mirror

Как сообщает The Mirror, Сигбертдоттир разработала специальные карточки для занятий спортом под названием The Mobility Card. Она утверждает, что тренировка, которая будет прокачивать все группы мышц, не обязательно должна быть сложной и изматывающей. Она может быть простой, но очень эффективной.

Набор выглядит как игра и включает 49 карточек с советами, как правильно выполнять упражнения. Все упражнения разделены на пять групп, в них входят, например, идеи для разминки перед занятиями спортом и идеи для растяжки после завершения тренировки.

"Вы можете получить тренировку на все тело, и для этого даже не придется думать", — пояснила она.

Как пример, тренерша привела четыре самых популярных упражнения:

Разминка с коленом - 30 секунд The Mirror

Поочередные движения ног одновременно с движением рук улучшит способность держать равновесие и координацию.

Идеально подходит для координации конечностей

- Стоя, согните руки в локтях, сожмите руки в кулаки и поднимите их к лицу, держа локти по бокам.

- Выпрямите правую руку вверх, одновременно поднимая левое колено до высоты бедра.

- Выполните тоже самое с левой рукой и правой ногой.

Обратные вращения - 12 поочередных повторений с каждой стороны The Mirror

Вращение вашего тела улучшает подвижность и гибкость.

- Станьте прямо вытянув руки перед собой на уровне плеч.

- Согните оба локтя и поднесите кончики рук друг к другу.

- Ведя локтем, поверните туловище вправо и полностью вытяните правую руку. Почувствуйте растяжение в талии и плече.

- Вернитесь в исходную позицию и повторите с другой стороной. Держите пресс напряженным, а туловище прямым.

Одноногие качели - 30 секунд на каждую ногу The Mirror

Любое упражнение, которое вы делаете на одной ноге, укрепляет колени.

- Используя спинку стула для поддержки, слегка согните левую ногу и перенесите на нее свой вес.

- Поверните правую ногу вперед и вбок, до угла в 45 градусов от пола.

- Пресс держите напряженным и следите, чтобы туловище было неподвижным.

- Со временем делайте это упражнение без стула.

Руки вверх, одна нога вверх - 10 повторений на каждую ногу The Mirror

Упражнения можно выполнять стоя, можно сидя. Вариант сидя подойдет для тех, у кого больная спина.

- Сядьте на стул и поднимите одну ногу от пола, удерживая ее прямо и параллельно полу.

- Выпрямите плечи, напрягите пресс и вытяните руки в стороны, ладонями вперед.

- Сведите руки перед грудью, чтобы ваши ладони теперь были обращены друг к другу, держа ногу выпрямленной.

Также Свава показала, что можно делать в узком помещении.

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