Известный фитнес-блогер Алексей Клакоцкий обвинил бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко в применении допинга.

Он уточнил, что один из признаков применения запрещенных препаратов — залитость тела, при которой пухнет лицо спортсмена.

"Не сомневаюсь, что Емельяненко химичит перед боями. Очень хорошо заметно, как меняется форма его лица, как бы это ни было странно, и форма тела на подготовках", – заявил Клакоцкий на канале канале "Личный Апгрейд" в YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Емельяненко был нокаутирован Магомедом Исмаиловым на турнире в Сочи. Тяжеловес уступил впервые с 2014 года. После поединка Емельяненко был отправлен в больницу.

Позже было опубликовано полное видео этой встречи. Кроме того, появился лаконичный комментарий Александра.