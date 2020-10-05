Финал чемпионата мира по картингу закончился беспределом на трассе и потасовкой. Видео

В финале чемпионата мира по картингу, который состоялся на трассе в итальянском Лонато, случился скандал, который затем перерос в потасовку.

Как сообщает издание WideWorldOfSports, 23-летний гонщик Лука Корбери разбился и был вынужден досрочно закончить заезд. Согласно правилам соревнования, он должен был покинуть картодром в сопровождении работников безопасности, однако вместо этого итальянец отсоединил бампер от своего транспортного средства и подошел с ним к трассе. Дождавшись, пока его обидчик Паоло Ипполито проедет круг, он попытался попасть деталью своего карта в транспортное средство соперника. К счастью, к аварии это не привело.

Конфликт между гонщиками продолжился и после окончания заезда. Раздраженный Корбери напал на Ипполито в зоне для пит-стопов, в результате чего началась массовая потасовка.

Как сообщал OBOZREVATEL, команды баскетбольной Суперлиги Пари-Матч устроили массовую драку во время спарринга.