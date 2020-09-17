Фигуристку сборной России дисквалифицировали на 10 лет за подделку медсправки

Максим Иншаков Другие виды спорта 22:47, 17.09.2020 Обновлено: 22:50, 17.09.2020

Фигуристку сборной России Марию Сотскову дисквалифицировали на десять лет за подделку медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РУСАДА.

В Дисциплинарном комитете Российского антидопингового агентства заявили, что Сотскова представила фальшивый документ в качестве оправдания за пропуск допинг-тестов.

"По имеющейся у меня информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещенное вещество. Думаю, скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА", – добавил собеседник ТАСС.

Сотскова – серебряный призер финала Гран-при сезона-2017/2018. На Олимпийских играх в Пхенчхане она заняла восьмое место. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России.

В 2019 году российского прыгуна в высоту Данила Лысенко отстранили от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов. Спортсмен предоставил поддельные документы, которые якобы подтверждали его болезнь во время сдачи тестов.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

В России на учениях военные попали в собственный танк ПТУРом. Фото

Генштаб ВСУ приобрел позолоченные ручки Parker на 300 тысяч гривен

Украина не впустит хасидов из Беларуси – МВД

Хасиды спели Гимн Украины на границе с Беларусью, их призвали вернуться домой. Видео

Безвиз Украины с ЕС оказался под угрозой из-за процедуры назначения главы САП