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Фигуристку сборной России дисквалифицировали на 10 лет за подделку медсправки

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,0 т.
Мария Сотскова

Фигуристку сборной России Марию Сотскову дисквалифицировали на десять лет за подделку медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РУСАДА.

В Дисциплинарном комитете Российского антидопингового агентства заявили, что Сотскова представила фальшивый документ в качестве оправдания за пропуск допинг-тестов.

"По имеющейся у меня информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещенное вещество. Думаю, скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА", – добавил собеседник ТАСС.

Сотскова – серебряный призер финала Гран-при сезона-2017/2018. На Олимпийских играх в Пхенчхане она заняла восьмое место. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России.

В 2019 году российского прыгуна в высоту Данила Лысенко отстранили от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов. Спортсмен предоставил поддельные документы, которые якобы подтверждали его болезнь во время сдачи тестов.

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