Фергюсона и Олейника отстранили от боев UFC

Бойцов смешанных единоборств Тони Фергюсона и Алексея Олейника отстранили от боев из-за повреждений, полученных во время UFC 249.

Как сообщает MMAJunkie, после перелома орбитальной кости американец не сможет принимать участие в поединках на протяжении двух месяцев. В проигранном бою за титул временного чемпиона в легком весе против Джастина Гэтжи Фергюсон пропустил 143 акцентированных удара, 100 из которых пришлись в голову.

Олейник - Вердум The New York Times

Олейника, который родился и жил в Харькове, но принял российское гражданство шесть лет назад, отстранили от поединков на полгода. В рамках UFC 249 он добыл непростую победу над Фабрисио Вердумом, одолев опытного бразильца по решению судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2014 года Олейник перед боем в США против американца Джареда Рошолта вышел на взвешивание в майке с изображением президента РФ Владимира Путина. Ранее Алексей назвал протестующих в 2014 году на Майдане Незалежности "стадом".

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