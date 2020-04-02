Фергюсон разнес Хабиба за отказ от UFC 249 и призвал лишить его чемпионского пояса

Американский боец Тони Фергюсон призвал руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) лишить россиянина Хабиба Нурмагомедова чемпионского пояса в легком весе.
Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и Тони Фергюсон
Фергюсон также жестко высмеял оппонента, с которым должен был подраться 18 апреля, за отказ от боя. "Он прекрасно знал, что надо делать, чтобы спасти кард UFC 249. Но он просто отвалил в сторону. Он напуган и убегает. Он должен быть лишен титула", – цитирует американца ESPN.
На своей странице в социальной сети Twitter Тони еще жестче прошелся по Хабибу, выложив подкаст к своему интервью для Sports Center.
Tune🥇In @sportscenter Champ Shit Only™️ 💪🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 @BallengeeGroup pic.twitter.com/p8OLvzz3MF— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) April 1, 2020
"Мы его напугали. Он мог вернуться в США из Абу-Даби. У него есть все, чтобы сесть в самолет и вернуться. Мы напугали его уже во второй раз. Я как наемный убийца, а Хабиб и Конор бегают с хвостами между ног, как псы, как трусливые киски. Хабиб – с*чка. Я говорил ему, что вытру чертов пол его папахой, и он застрял", – сказал Фергюсон.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт заявил, что не удивился решению Хабиба Нурмагомедова отказаться от боя с Тони Фергюсоном.
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