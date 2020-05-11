Фергюсон получил серьезную травму в бою с Гэтжи

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заработал перелом орбитальной кости во время боя за титул временного чемпиона в легком весе на UFC 249 против Джастина Гэтжи.

Об этом сообщает издание Yahoo! Sports со ссылкой на президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта. Гэтжи "сломал" Фергюсону лицо, нанеся по нему большое количество сокрушительных ударов. Из 143 акцентированных ударов в исполнении Джастина 100 попали в голову Тони.

Фергюсон - Гэтжи СПОРТ bigmir)net

Напомним, что Гэтжи стал обладателем временного пояса UFC в легком весе, победив Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде поединка. Ожидается, что теперь он, а не Тони, станет следующим соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский боец ММА Фрэнсис Нганну добыл эффектную победу нокаутом над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком на UFC 249.