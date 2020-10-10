Фергюсон назвал Хабиба болваном

Знаменитый американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон оскорбил действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в марте 2020 года.

"Не волнуйся, болван. Скоро увидимся", – написал 36-летний Фергюсон в своем Instagram.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что всё ещё рассматривает возможность боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Тони Фергюсоном. Бой Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

9 мая 2020 года в рамках турнира UFC 249 Фергюсон встретился в бою за титул временного чемпиона в легком весе против Джастина Гэтжи и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.