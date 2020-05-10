Фергюсон госпитализирован после нокаута от Гэтжи на UFC 249

Другие виды спорта 16:23, 10.05.2020 Обновлено: 16:23, 10.05.2020

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон был госпитализирован после поражения в поединке против временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.

Фергюсон - Гэтжи

Знаменитого легковеса доставили в одну из больниц Джексонвилля, информирует TalkSport. Других подробностей не сообщается.

Фергюсон получил несколько серьезных рассечений и гематом. Гэтжи нокаутировал Фергюсона в пятом раунде.

36-летний Фергюсон проиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Гэтжи завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Позже появилось видео лучших моментов и нокаута.

Как сообщал OBOZREVATEL, в со-главном бою Генри Сехудо добыл яркую победу над соотечественником Домеником Крусом, защитив пояс чемпиона организации в легчайшем весе.

Кроме того, экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис победил Дональда Серроне в матче реванше. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Петтиса 29-28, 29-28, 29-28.

В еще одной встрече француз Фрэнсис Нганну добыл эффектную победу нокаутом над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

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