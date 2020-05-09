Фергюсон – Гэтжи: смотреть онлайн UFC 249

В американском Джексонвилле (штат Флорида) в субботу, 9 мая, пройдет долгожданный вечер единоборств Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 249.

Главным событием шоу станет поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. На кону будет стоять титул временного чемпиона в легком весе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию UFC 249. Начало – в 4:00 утра воскресенья, 10 мая, по киевскому и московскому времени.

Фергюсон – Гэтжи

Напомним, что изначально главным боем UFC 249 должен был стать поединок Тони Фергюсона против Хабиба Нурмагомедова, однако россиянин отказался от выхода в октагон, сославшись на самоизоляцию в условиях пандемии коронавируса.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЕРГЮСОН – ГЭТЖИ

Увидеть противостояние в Украине можно будет на телеканале Setanta Sports.

Прямую трансляцию из США в России запланировал провести РЕН ТВ.

Кроме того, фанаты единоборств смогут следить за UFC 249 на официальном канале промоушина UFC TV.

Тони Фергюсон

ПРОГНОЗ НА ФЕРГЮСОН – ГЭТЖИ

Фаворитом боя считается Тони Фергюсон. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,50. Показатели же на успех Гэтжи достигают уровня 2,60.

При этом аналитики твердо уверены, что поединок продлиться не более двух раундов. Котировка на соответствующую позицию равна 1,67.

ГОНОРАРЫ ФЕРГЮСОН – ГЭТЖИ

Фаворит боя гарантированно получит 500 тысяч долларов. Фергюсон также может рассчитывать на бонус в $90 тысяч.

В свою очередь Гэтжи заработает 150 тысяч долларов. Столько же Джастин получит, если выиграет бой.

Кроме того, обоим бойцам будут начислены бонусы от реализации платных трансляций.

Фергюсон – Гэтжи

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Тони Фергюсон:

– Насколько я понимаю, у меня есть пояс чемпиона. Меня не следовало лишать титула. Есть большой балбес, жирный Хабиб. Он не хотел драться. Он сбежал как пес, поджав хвост. То же самое с Конором. "Я буду следующим, я буду следующим" – вот что все говорили. Но где они? Почему я должен был хотеть драться с Хабибом? Почему я должен драться с тем, кого не существует?

Джастин Гэтжи:

– Я буду драться, пока не закончу Тони Фергюсона или пока он меня не закончит. Вот что я делаю, и вот что я всегда делал. У меня есть необходимая сила, чтобы выключить ему свет, и я верю, что сделаю это.

Тони Фергюсон

Дана Уайт, президент UFC:

– Раз не получилось организовать бой Хабиба и Тони, надо делать поединок Фергюсон – Гэтжи, тут и думать нечего. Победитель станет временным чемпионом. Думаю, все видели слова Хабиба о том, что он готов драться после Рамадана. Люди обвиняли его в том, что он застрял в России, но Хабиб говорил правду. Никто из нас не мог такого предвидеть. Мы все приняли плохие решения, из-за которых он застрял в России. Это не только его вина – мы все ошиблись. Я тоже принимаю за это ответственность. Но так уж вышло.

ПРОМО UFC 249

Как сообщал OBOZREVATEL, Дана Уайт объяснил, что препятствует организации реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором.