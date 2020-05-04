Фергюсон – Гэтжи: прогноз на главный бой UFC 249

Американский боец Тони Фергюсон будет считаться фаворитом противостояния, когда выйдет в октагон против соотечественника Джастина Гэтжи в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Поединок пройдет в рамках вечера UFC 249 9 мая в американском Джексонвилле (штат Флорида), а Гэтжи в главном событии шоу станет заменой россиянину Хабибу Нурмагомедову, который отказался лететь в Америку из-за карантина в РФ.

Фергюсон – Гэтжи

Бой Фергюсон – Гэтжи был официально подтвержден, а букмекеры уже начали принимать ставки на поединок. Ставки на победу Тони принимаются с коэффициентом 1,53. А успех его оппонента оценивается котировкой 2,50.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов возмутился критикой из-за его отказа ехать в США на бой с Тони Фергюсоном.