''Федор ждал'': Бейдер рассказал, как нокаутировал Емельяненко

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Райан Бейдер рассказал, как нокаутировал Федора Емельяненко в чемпионском бою.

"На самом деле, я долго тренировал этот удар. Федор ждал, что я буду бороться или ударю справа. Но мы готовили именно это. Этот удар достаточно сильный. Что буду делать сейчас? Пойду в отель, выпью пару пива и лягу спать, чтобы проснуться завтра со словами: "Я – двойной чемпион! Я победил Федора", – сказал Бейдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боец Федор Емельяненко (38-6) проиграл бой Бейдеру (27-5) нокаутом на Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния). Поединок завершился на 35-й секунде. Бейдер стал первым двойным чемпионом в истории Bellator.

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