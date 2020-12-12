Федор Емельяненко назвал главную беду России

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Федор Емельяненко

Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко на просьбу назвать три основные проблемы России, отметил недостаток духовности в стране.

Известный спортсмен в эфире Youtube-канала "Руки Выше" заявил, что это является главной бедой в стране.

"Меняются ценности у нас. Это вот беда. С одной стороны храмы открываются и гонений нет и вроде как призывают жить людей по вере, а с другой стороны на слуху не тот, кто добро делает, а тот, кто негативом прославляется", – отметил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, личный тренер Емельяненко Владимир Воронов скончался в Абакане в возрасте 55 лет после того, как заразился COVID-19.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что окончательно разорвал отношения с братом.

РоссияФедор Емельяненко