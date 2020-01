Фанат Путина: харьковскому бойцу, сбежавшему в Россию, отомстили в Украине

Поединок харьковского бойца смешанных единоборств (MMA) Алексея Олейника, который 5 лет назад принял российское гражданство, не показали на территории Украины.

Бой в рамках турнира абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246 против Мориса Грина значился в главном карде, однако был проигнорирован официальным вещателем в нашей стране - Setanta Sports Ukraine.

"Все вопросы к правительству Украины", – передает слова представителя Setanta Sports российский сайт Sport24.

Отметим, что сам бой Олейник - Грин завершился за 40 секунд до конца третьего периода после того, как американец попался на удушающий прием и был вынужден сдаться.

We stan Aleksei Oleinik (AKA Papa Ezekiel), especially when he's huffing and puffing his way through scarf-hold chokes and belly-down armbars en route to his 46th sub win at age 42. This is true heavyweight euphoria. #UFC246 pic.twitter.com/eKBMjFDqfr