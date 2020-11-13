Фанат киберспорта сделал несколько операций ради схожести с монстром из игры. Фото

41-летний бразильский татуировщик, который называет себя "Орком" в честь любимого монстра из видеоигры World of Warcraft, модифицировал свою внешность, чтобы стать похожим на этого персонажа.

Как сообщает издание DailyMail, он покрыл 80% своего тела татуировками, вставил в нижнюю челюсть искусственные клыки, сделал восемь пирсинг операций и разрезал язык пополам. Отмечается, что первый рисунок на его теле появился в 15-летнем возрасте, а на более серьезные изменения во внешности он решился в 35 лет.

Орк объяснил, что пытается быть собой, а идеи для модификаций он придумывает сам. Бразилец рассказал, что большинство людей положительно высказываются о его занятии и мотивируют его не останавливаться на достигнутом. Что касается родителей и близких друзей, то они не в восторге от увлечения 41-летнего мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, студентка из Болгарии перенесла множество операций, чтобы стать похожей на куклу Барби.