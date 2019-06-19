Европейские игры-2019: медальный зачет

В пятницу, 21 июня в столице Беларуси стартуют II Европейские игры 2019. Более 4000 спортсменов из 50 стран Европы будут соревноваться в 15 видах спорта.

Украину будут представлять 198 спортсменов, которые будут представлены во всех 15 видах спорта и 22 дисциплинах.

Общий медальный зачет появится в этой новости после старта Европейских игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, I Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку. Сборная Украины финишировала на 6-м месте, завоевав 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!