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Европейские игры-2019: медальный зачет

Европейские игры-2019: медальный зачет
Крупнейший спортивный форум стартует в Минске
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В пятницу, 21 июня в столице Беларуси стартуют II Европейские игры 2019. Более 4000 спортсменов из 50 стран Европы будут соревноваться в 15 видах спорта.

Европейские игры-2019: медальный зачет

Украину будут представлять 198 спортсменов, которые будут представлены во всех 15 видах спорта и 22 дисциплинах.

Общий медальный зачет появится в этой новости после старта Европейских игр.

Новости
Украина на Европейских играх-2019: расписание выступлений

Как сообщал OBOZREVATEL, I Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку. Сборная Украины финишировала на 6-м месте, завоевав 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых).

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Тема
Европейские игры 2019
Место
БеларусьМинск
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