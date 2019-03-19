"Это все, о чем я прошу": МакГрегор поставил ультиматум UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор МакГрегор назвал руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) условие своего возвращении в октагон.

Конор МакГрегор

30-летний МакГрегор заявил, что готов участвовать во втором по значимости поединке вечера при условии, что получит акции UFC.

"Это все, о чем я прошу. Они смогут меня хоть в андеркард поставить, без проблем", — цитирует МакГрегора MMA Fighting.

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МакГрегор не первый раз выражает желание стать миноритарным акционером UFC. Впервые спортсмен поднял данный вопрос после победы над американцем Эдди Альваресом на UFC 205 в поединке за титул чемпиона в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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