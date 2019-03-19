"Это все, о чем я прошу": МакГрегор поставил ультиматум UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор МакГрегор назвал руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) условие своего возвращении в октагон.
Конор МакГрегор
30-летний МакГрегор заявил, что готов участвовать во втором по значимости поединке вечера при условии, что получит акции UFC.
"Это все, о чем я прошу. Они смогут меня хоть в андеркард поставить, без проблем", — цитирует МакГрегора MMA Fighting.
МакГрегор не первый раз выражает желание стать миноритарным акционером UFC. Впервые спортсмен поднял данный вопрос после победы над американцем Эдди Альваресом на UFC 205 в поединке за титул чемпиона в легком весе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конор в последнем поединке удушливым приемом проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.
После поединка чемпион UFC устроил массовую потасовку с фанатами.
Поведение Хабиба рассмотрели в дисциплинарном комитете и приняли решение отстранить бойца на 9 месяцев и выписали ему огромный штраф.
6 апреля 2018-го МакГрегор был арестован полицией Нью-Йорка после того, как совершил брутальную атаку на автобус с другими бойцами UFC.
1 января 2019-го президент UFC Дана Уайт объявил о том, что в нынешнем году Конор проведет матч-реванш с Хабибом.
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