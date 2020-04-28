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28 апреля • обновлено в 21:41
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Чемпионка Европы рассказала о безрассудстве итальянцев во время коронавируса

2.1т
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Двукратная чемпионка Европы по керлингу Екатерина Галкина, временно проживающая в Италии, описала нарушения режима самоизоляции местными жителями во время пандемии коронавируса.

Екатерина Галкина

Екатерина Галкина

СЭ

"В Италии многое было упущено, потому что люди очень легкомысленно к этому относились и не соблюдали правила. И, к сожалению, до сих пор не всегда соблюдают самоизоляцию, дистанцирование, ходят и бегают втроём-впятером в парках, ведут себя безрассудно", — цитируют РИА Новости.

Она отметила, что в стране введена строгая система штрафов и люди используют любые лазейки, чтобы выходить из дома, при этом отрицательно реагируют на намерение властей ввести систему слежения, расценивая это как посягательство на личную свободу и права человека.

"Для них это, конечно, трагедия, особенно карантин. Начнём с того, что Италия — страна туризма, гигантская часть экономики базировалась на нём, а сейчас он на нуле по понятным причинам. Плюс надо учитывать менталитет итальянцев, они привыкли при встрече чмокнуть друг друга в щеку, они максимально контактные люди, привыкшие жить в определённом контакте друг с другом, а тут их этого лишили. Может, для тех же немцев это не так драматично, а тут люди с помощью удочек чокаются друг с другом бокалами на балконах, потому что они не могут без этого живого общения", — добавила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом COVID-2019 в Италии 28 апреля превысило 200 тысяч.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Италия
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