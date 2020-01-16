"Это страшно и неправильно": звезда сборной Австрии с болью высказался о Донецке

Капитан сборной Австрии по гандболу Никола Билык, с сожалением оценил нынешнюю ситуацию в Донецке.

"В последний раз был в Донецке, когда мне было 16 или 17. Сейчас через гандбол трудно выбраться в Украине - если только есть матчи в Запорожье. А раньше ездил туда на каждые каникулы на несколько недель. Бывал 1-2 раза в год. Ездил и на Черное море и в Крым. В Донецке остались крестный папа, бабушка, друзья, двоюродные братья и сестры. Все знают, какая сейчас ситуация в Донецке. Попасть туда не так легко. Слежу за происходящим. Новости, разумеется, огорчают, как и каждого. Жаль. Такой красивый город ломают, разрушают. Это страшно и неправильно. Но с политикой мы мало что можем сделать", - цитирует Николу tribuna.com.

Отметим, что отец Николы - Сергей Билык, гандбольный вратарь, который в течение многих лет выступал за сборную Ураины. Сергей играл в Украине и Тунисе, но наибольшую часть своей карьеры (17 лет) провел в австрийском "Файверс Маргаретен".

Никола родился в Тунисе, а через три года вместе с семьей переехал в Австрию. Где и начал заниматься гандболом. На чемпионате Европы Никола забил 28 голов, 10 из них - в ворота Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне прошлого года мужская сборная Украины по гандболу впервые за 10 лет вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020. На континентальном первенстве наша команда проиграла все три игры на первом этапе и заняла последнее место в группе.

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