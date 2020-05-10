"Это позорно!" Спортивный комментатор раскритиковал власть России из-за коронавируса

Знаменитый российский комментатор Геннадий Орлов обрушился с критикой властей России за плохую защиту врачей от коронавируса.

Геннадий Орлов выступил на защиту врачей

"Сейчас кто только не пинает власть, потому что столько огрехов. Сколько врачей умерло в Петербурге — это просто позорно. Умерли из-за того, что не были защищены. Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать. Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным, кто сидит на Первом канале. Врачи умирают, а им ещё не хотят платить. Считают, что сами себе они должны были сшить маски", — сказал Орлов в своем интервью радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге", текст которого приводит Чемпионат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вечер 9 мая в России зарегистрировали 10 817 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло почти 200 тысяч.

За день в РФ умерло 104 человека, всего – 1 827 с начала распространения СOVID-19. Количество выписанных пациентов возросло до 31 916 человек.