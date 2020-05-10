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10 мая • обновлено в 23:34
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"Это позорно!" Спортивный комментатор раскритиковал власть России из-за коронавируса

2.8т
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Знаменитый российский комментатор Геннадий Орлов обрушился с критикой властей России за плохую защиту врачей от коронавируса.

Геннадий Орлов выступил на защиту врачей

Геннадий Орлов выступил на защиту врачей

"Сейчас кто только не пинает власть, потому что столько огрехов. Сколько врачей умерло в Петербурге — это просто позорно. Умерли из-за того, что не были защищены. Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать. Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным, кто сидит на Первом канале. Врачи умирают, а им ещё не хотят платить. Считают, что сами себе они должны были сшить маски", — сказал Орлов в своем интервью радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге", текст которого приводит Чемпионат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вечер 9 мая в России зарегистрировали 10 817 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло почти 200 тысяч.

За день в РФ умерло 104 человека, всего – 1 827 с начала распространения СOVID-19. Количество выписанных пациентов возросло до 31 916 человек.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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