Это позор и для России и для Путина, – обозреватель Dagbladet о решении CAS ADD

Авторитетный обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер считает, что решение панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признать российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, нанесло серьезный удар по авторитету президента России.

Все результаты Устюгова на Играх 2014 года были аннулированы.

"Он был осужден Спортивным арбитражным судом (CAS) за мошенничество с анализами крови. Это означает, что россияне теряют олимпийское "золото" в мужской биатлонной эстафете в Сочи, а также Россия больше не является победительницей в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года. Само по себе это уже крупное поражение для Владимира Путина", – написал Сэтер.

Сэтер отмечает, что Олимпийские игры в Сочи были сугубо личной игрушкой президента России.

"Под руководством Путина великая держава привлекла иностранных звёзд и предоставила им российское гражданство, чтобы страна-хозяйка в конечном итоге сумела занять первое место по количеству медалей. Это первое место исчезло прошлой ночью. Это позор и для России, и для Путина", — подытожил журналист.

Ранее знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев признал, что российские спортсмены принимали допинг.

Напомним, что 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Спортсмены из РФ могут выступать на турнирах исключительно в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал главным свидетелем в допинговом скандале России, заявил, что РФ должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио.