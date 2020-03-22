Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Хенрик AdmiralBulldog Анберг с негативом высказался о президентстве Владимира Путина.

Хенрик AdmiralBulldog Анберг

"Я удивлен, что в России почти нет зараженных коронавирусом, ведь страна такая огромная. Я в замешательстве. Возможно, это ложь... Сколько Путин уже у власти? А, что это? Уже 20 лет? Когда начнутся выборы, он же не станет менять правила под себя? В 2024 году в России выборы президента, хммм. Как он может занимать пост президента 20 лет? Этот парень жульничает. Позор", – цитирует киберспортсмена sports.ru.

Хенрик AdmiralBulldog Анберг выступал за Alliance с 2013 по 2016 год. В составе команды он одержал победу в ряде престижных турниров. Также он стал чемпионом мира на The International 2013.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный чемпион мира по боям без правил Магомедхан Гамзатханов, известный в спортивном мире как Волк-хан с восхищением сравнил президента России Владимира Путина с Иосифом Сталиным и получил порцию критики в ответ.

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