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22 марта • обновлено в 13:20
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"Это позор": Хенрик AdmiralBulldog Анберг назвал Путина жуликом

3.7т
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Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Хенрик AdmiralBulldog Анберг с негативом высказался о президентстве Владимира Путина.

Хенрик AdmiralBulldog Анберг

Хенрик AdmiralBulldog Анберг

"Я удивлен, что в России почти нет зараженных коронавирусом, ведь страна такая огромная. Я в замешательстве. Возможно, это ложь... Сколько Путин уже у власти? А, что это? Уже 20 лет? Когда начнутся выборы, он же не станет менять правила под себя? В 2024 году в России выборы президента, хммм. Как он может занимать пост президента 20 лет? Этот парень жульничает. Позор", – цитирует киберспортсмена sports.ru.

Хенрик AdmiralBulldog Анберг выступал за Alliance с 2013 по 2016 год. В составе команды он одержал победу в ряде престижных турниров. Также он стал чемпионом мира на The International 2013.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный чемпион мира по боям без правил Магомедхан Гамзатханов, известный в спортивном мире как Волк-хан с восхищением сравнил президента России Владимира Путина с Иосифом Сталиным и получил порцию критики в ответ.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Киберспорт
Персона
Владимир Путин
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну ёп ты, если "спортсмен" сказал, тогда да! Точно, ПутЕн врёт!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлод*билы, вы сами поняли этот поток сознания? Или вам все равно? Главное, что в очередной раз рашкафсе?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Понимаю его разочарование. Но почему известный фсемумиру чемпиён мира слушает Пyтена а не бразильского футбалиста Анри или Саньку Скотника ну или авторитетного микpoбиолога уссатого Бацьку? По их неопровержымым данным в России миллионы зapaженных и сотни мильонов yмeрших. Такие данaые не тоьлко чемпиёна мира, такая статистика любого среднестатистического xaxла в устойчивую двухнедельную пыримогу въeбaшыт.
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