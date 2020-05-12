Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, бросивший вызов Александру Усику, отказался от боксерского поединка с ним. Он считает, что Усик первым вызвал его на бой, а он выбрал вид единоборств.

"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а он рассказывал, что "диванный эксперт" заходит в дверь, и он его нокаутирует. Бокс? Для меня это неприемлемо. Это он мне предложил бой. Это четко видно на видео. А я и есть тот "диванный эксперт". Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь, и он его нокаутирует. Вы видите на видео, где правила, взвешивание, медкомиссию о которой он говорит? Там нет правил, и поэтому я решил, что бой без правил", – цитирует слова Грицая издание XSPORT.

Богдан Грицай Главком

Напомним, что ранее боксер опубликовал видео, показав, как будет разбираться с "диванными экспертами", критикующими его.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик отказался выходить на бой без правил с Грицаем и предложил ему встретиться в боксерском ринге.