Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко оскорбил тяжеловеса Сергея Харитонова.

"Меня вообще не интересует Харитонов. Я даже интервью его не смотрел. Мне кто-то что-то скинул. Я вообще не понимаю, почему эта крыса каждый раз упоминает обо мне. О ней никто ничего не знает и не помнит. О нем вспоминают, когда он говорит об Александре Емельяненко. Он мне вообще не нужен. Я давно на Харитонове крест поставил и забыл о нем", - заявил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта Емельяненко записал видеоответ на слова Харитонова о том, что он является насильником и представляет опасность для общества.

ранее Александр в очередной раз заявил о том, что в его взаимоотношениях с братом Федором поставлена точка.

Спортсмены несколько лет враждуют и не общаются, а в последнее время устроили настоящий скандал в прессе. В частности, Федор заявил о том, что брат для него умер, а Александр посоветовал тому закрыть рот.

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