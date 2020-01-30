Есть "золото"! Украинские легкоатлетки сделали медальный дубль на престижном турнире

Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко стали победительницами по прыжкам в высоту на международном соревновании Springer-Meeting в немецком Коттбусе.

Как сообщает официальный сайт турнира, Магучих сумела покорить высоту 1,98 м, что принесло ей "золото", а Левченко закончила выступление с показателем 1,96 м, оказавшись на второй позиции. "Бронзовые" медали получила представительница Польши Камила Личвинко, остановившись на высоте 1,94 м.

Ярослава Магучих Leichtathletik.de

После завоевания первого места Магучих попыталась побить рекорд Украины и мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в помещении, который составляет 2,02 м, однако эта отметка ей не покорилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Мемориале Демьянюка во Львове Ярослава Магучих установила мировой рекорд для спортсменок до 20 лет в закрытых помещениях.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!