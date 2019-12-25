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25 декабря • обновлено в 19:58
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"Есть заготовки": не исключено проведение Олимпиады в Украине

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Заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам спорта Владимир Шумилин рассказал, что Украина может претендовать на проведение летних Олимпийских игр-2032.

"Олимпиада-2032. Почему это мираж? Это расчетные позиции. Кто мог сказать в 2000-х, то в 2012 году Украина будет принимать Евро? Никто. Сейчас вопрос в разумной стратегии и политики в этом направлении. Я сторонник ставить цели, если мы понимаем зачем они нужны и какие выгоды это даст государству. Мы не исключаем возможность проведения в 2032 году Олимпийских игр в Украине, у нас такие заготовки есть, что, если будет поставлена такая цель, то мы ее достигнем. В краткосрочной перспективе хотим принимать соревнования из игровых видов спорта, которые будут проводиться в новых построенных залах", – цитирует Шумилина xsport.ua.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения в Украине летних Олимпийских игр и предложил разработать четырехлетний стратегический план по строительству необходимой инфраструктуры.

В соцсетях заявление попало под шквал критики. В частности, Зеленскому напомнили об отказе от проведения военного парада на День Независимости.

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Автор
Максим Богданов
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
можно обещать лохлам что угодно, ведь в 2032 году Украины не будет...)
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Zhikharev Dmitry, вангуешь мokша?))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
и Евро вы не принимали, большинство матчей провела Польша...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не смешите мои тапочки...вы нищие...
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