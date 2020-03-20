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20 марта • обновлено в 21:25
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В МОК заговорили о переносе Олимпиады-2020

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация прорабатывает разные форматы и даты для проведения летних Олимпийских игр в Токио.

"Мы не знаем, какой будет ситуация к моменту начала Игр. Разумеется, рассматриваются разные варианты развития событий, но мы находимся в ином положении, чем многие другие спортивные организации или профессиональные лиги, поскольку до Олимпийских игр остается еще четыре с половиной месяца. Сегодня никто не сможет сказать вам, как будут развиваться события завтра или через месяц, не говоря уже о положении дел через четыре с лишним месяца", – отметил глава МОК в интервью The New York Times.

"Есть разные варианты": в МОК заговорили о переносе Олимпиады-2020

AFP

Также функционер рассказал, какими принципами будет руководствоваться МОК, принимая окончательное решение о судьбе Игр в Токио. По его словам, финансовый вопрос в данном случае не будет находиться в приоритете.

"Решение МОК не будет определяться какими-либо финансовыми интересами. Благодаря действующей четыре года политике управления рисками, а также наличию страховки, МОК в любом случае сможет продолжать свою деятельность и выполнять свою миссию по организации Олимпийских игр. На первом месте у нас стоит защита здоровья всех лиц, имеющих отношение к Играм, и борьба с распространением вируса", – отметил Бах.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания пригрозила бойкотом Олимпиады-2020, дав понять, что ни при каких обстоятельствах не будет рисковать здоровьем и благополучием своих спортсменов.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Олимпиада-2020
Персона
Томас Бах
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