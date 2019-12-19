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19 декабря • обновлено в 16:14
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"Есть разногласия": Россия приняла решение по допинг-скандалу

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Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение обжаловать санкции WADA в отношении российского спорта.

Об этом сообщил его глава Александр Ивлев, передает "Р-Спорт". Он заявил, что большинство членов совета проголосовало за то, чтобы оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS). На эту процедуру отводится 21 день. Отсчет начался с 9 декабря 2019 года.

"Есть разногласия": Россия приняла решение по допинг-скандалу

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"Наблюдательный совет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта", – сказал Ивлев.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Место
Россия Москва
Тег
WADA
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